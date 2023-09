Kiedy dowiedzieliśmy się, że to będzie ta data, że to będzie ta rocznica, wiedzieliśmy, że coś specjalnego będzie unosić się w powietrzu i że Arek będzie nam pomagał z góry

Po wygranej ogromnych emocji nie kryli nie tylko zawodnicy, ale i trener, który na co dzień jest bardzo wyważony i nieskory do publicznego okazywania uczuć. Tym razem jednak polały się łzy . Podczas transmisji pokazano, jak we wzruszający sposób świętował z rodziną. Także dla niego dzień finału ME był szczególny, przypadał na 15. rocznicę śmierci jego ojca . Serb złożył piękną dedykację.

Trudne i ważne chwile u Nikoli Grbicia. "Dzień finału był dniem rocznicy śmierci mojego taty"

Nikola Grbić, pytany przez TVP Sport o to, komu dedykuje złoty medal, nawet się nie wahał. "Mojej rodzinie. Uwielbiam swoją pracę w polskiej kadrze, ale często jesteśmy w rozjazdach. Na ten moment jestem już kilka miesięcy poza domem, a to jeszcze nie koniec sezonu. Bardzo tęsknię więc za najbliższymi. Każdy wolny moment, który mam, poświęcę na to, by zobaczyć się z rodziną, nawet jeśli będzie to tylko jeden dzień. Każde trofeum, które zdobywam, dedykuję więc bliskim" - wyjaśnił.