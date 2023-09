Trener Serbów zaskoczył ws. polskich siatkarzy. Jego słowa poszły w świat

To dla nas naprawdę spore wyzwanie. Wiemy, że Polska to lider światowego rankingu, wygrali niedawno Ligę Narodów. Moim zdaniem to obecnie najlepsza drużyna na świecie. Nie ma to znaczenia, czy znam tych zawodników, czy nie. To wielki zespół, który ma duży skład i świetnego trenera

~ mówił Kolaković, cytowany przez "Eurosport".