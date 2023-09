- Teraz, jak już jestem w finale, to myślę, że srebro będzie porażką. Jednak zupełnie inaczej myśli się w trakcie turnieju, a zupełnie inaczej przed jego rozpoczęciem. Myślę, że naszym celem przed mistrzostwami był przede wszystkim medal, a wszystko poniżej traktowane byłoby jako porażka. Ale teraz, jak już awansowaliśmy do finału imamy dzień aby ochłonąć, to ja nadal jestem głodny i chcę wygrać złoto. Zdaję sobie sprawę, iż mamy tyle jakości, że wcale nie jesteśmy drużyną skazaną na porażkę przeciwko świetnie grającym Włochom. Tylko mamy argumenty. Ja zrobię wszystko, jak w każdym meczu, żeby go wygrać.

~ Marcin Janusz