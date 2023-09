To jeszcze nie koniec. Polacy mają mało czasu. Nowe twarze w kadrze Grbicia

To jeszcze nie koniec. Kolejne wyzwanie przed "Biało-Czerwonymi"

Polacy, choć zdecydowanie zasłużyli na odpoczynek i chwile, by poświętować, niestety nie bardzo mogą sobie na to pozwolić. Przed nimi kolejne, ostatnie już w tym sezonie reprezentacyjnym, wyzwanie, czyli turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Jak powiedział w rozmowie z "TVP Sport" Mariusz Szyszko, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zawodnicy już w tym tygodniu wracają do treningów.