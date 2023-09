Ten prezes się nie pomylił. Nikola Grbić pisze historię polskiej siatkówki

Sebastian Świderski wybrał Nikolę Grbicia. Trzeba było o niego powalczyć

Kiedy dwa lata temu kończyła się w reprezentacji Polski era Vitala Heynena - on również nie miał takiego startu, jak Grbić - Anastasi był wymieniany wśród kandydatów do objęcia kadry. Nie zdecydował się jednak przysłać oferty do Polskiego Związku Piłki Siatkowej. - To nie ma sensu. W każdym wywiadzie powtarzasz: Grbić, Grbić, Grbić. A potem czekasz na aplikacje? - obruszał się w rozmowie z Interią .

A wybór, choć wielu mu kibicowało, nie był w stu procentach oczywisty. Owszem, Grbić kilka miesięcy wcześniej doprowadził Grupę Azoty ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle do historycznego triumfu w Lidze Mistrzów. Ale później, mimo ważnego kontraktu, zrejterował do Włoch - objął Sir Safety Susa Perugia, tłumacząc się względami rodzinnymi.

Świderski trzymał się jednak swojego pomysłu. To on ściągnął go wcześniej Serba do Kędzierzyna. Udało mu się przekonać Grbicia do objęcia kadry, choć ten musiał jeszcze dogadać się z nieprzewidywalnym prezesem Perugii Gino Sircim. Później, po nieudanym sezonie, Włoch zrezygnował zresztą z usług Serba.