Takie pieniądze czekają na polskich siatkarzy. Wielki finał ME już w sobotę

W sobotni wieczór, dzięki dzisiejszemu zwycięstwu nad Słowenią 3:1, polscy siatkarze zagrają w finale ME. Na taki mecz czekaliśmy 14 lat. Przeciwnikiem zespołu Nikoli Grbicia będą Włosi, którzy w drugim półfinale pokonali 3-0 Francję. Na cztery najlepsze ekipy turnieju czeka do podziału okrągła suma. Polacy już zapewnili sobie premię w wysokości 250 tys. euro, ale liczymy na to, że na tej kwocie nie poprzestaną.