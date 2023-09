Taka celebracja, Kaczmarek zaszalał. Zupełnie jak Lewandowski i Messi

Fani siatkówki w Polsce, jak można by rzec, mają ostatnio prawdziwy karnawał - reprezentacja mężczyzn bowiem co rusz sięga po kolejne laury na najważniejszych międzynarodowych turniejach, prezentując absolutnie fantastyczną grę.

Kadencja Nikoli Grbicia rozpoczęła się co prawda "tylko" od brązowego medalu Ligi Narodów, ale potem przyszło też wicemistrzostwo świata, triumf w kolejnej edycji LN i w końcu wywalczenie mistrzostwa Europy po koncertowym finale przeciwko Włochom . Niebawem przed "Biało-Czerwonymi" kolejne istotne wyzwania, ale na razie... mogą jeszcze przez chwilę zasłużenie napawać się swym najnowszym osiągnięciem.

Wilfredo Leon: Dziękuję Bogu, bo tylko on wie, jak ciężko na to pracowałem. WIDEO

ME w siatkówce mężczyzn 2023. Łukasz Kaczmarek jak... Robert Lewandowski - i nie tylko!

Na ciekawy sposób celebracji wpadł chociażby Łukasz Kaczmarek, na co dzień reprezentujący barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W swojej relacji na Instagramie zamieścił on bowiem zdjęcie na którym widać, jak leży z pucharem ME... w łóżku: