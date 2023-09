Tak włoscy kibice chcieli doprowadzić do porażki Polaków. Absurdalny plan

Za nami kolejny wielki sukces siatkarskiej reprezentacji Polski w ostatnim czasie - nasi zawodnicy bowiem niczym burza przeszli przez kolejne fazy mistrzostw Europy 2023 po to, by w finale zmierzyć się o złoto z Włochami, będącymi współgospodarzami całej imprezy.

Nietypowa akcja przed finałem Włochy - Polska. W Internecie królowały... sowy, Kochanowski wyjawia

Do sprawy nawiązał w programie "Hejt Park" Kanału Sportowego środkowy Jakub Kochanowski , na co dzień reprezentujący barwy Asseco Resovii Rzeszów. Jak przyznał, na dzień przed meczem włoscy fani zmobilizowali się i pod wpisami zachęcającymi do kibicowania Polakom wklejali... emotikony sowy.

Sam siatkarz nie był dokładnie w stanie wytłumaczyć, o co mogło tu chodzić, ale z pomocą przyszedł potem dziennikarz Tomasz Lipiński, który przesłał do studia szczegółowe wyjaśnienie. Otóż w języku włoskim "sowa" to "gufo", natomiast "gufare" to czasownik znaczący "zapeszać" - czyli krótko rzecz ujmując sympatycy "Azzurrich" chcieli w ten sposób przynieść naszym kadrowiczom pecha.