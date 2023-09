Polscy siatkarze wygrali kolejny mecz mistrzostw Europy, pokonując w Skopje Duńczyków. I chociaż "Biało-Czerwoni" dość pewnie ograli rywali, to ci początkowo sprawiali im problemy. Zaskakujący był szczególnie przebieg pierwszego seta, co dość wymownie ocenił Stanisław Gościniak, czyli siatkarski mistrz świata z 1974 roku. W rozmowie cytowanej przez plusliga.pl zwrócił on uwagę na to, czego zabrakło podopiecznym Nikoli Grbicia.