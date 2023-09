Aleksander Śliwka "ugasił ogień". Serbowie byli wściekli

Niezwykle ważny, a z dużą dozą prawdopodobieństwa kluczowy dla losów spotkania był trzeci set, w którym oba zespoły długo grały na przewagi. Losy tej partii cały czas się ważyły, wynik mógł pójść w dwie strony, ale ostatnie słowo należało do naszego zespołu, który wygrał 36:34. Ogólnie siatkarze obu zespołów trzymali ciśnienie, to znaczy przed pojedynkiem wydawało się, że na parkiecie będzie dużo częściej dochodziło do gorących spięć. Natomiast właśnie w tej partii mieliśmy do czynienia z pierwszą sytuacją, gdy zaczęło iskrzyć.