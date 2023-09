Rozpacz Słoweńców. Gwiazdor ujawnia bolesną prawdę. Padły słowa o Polakach

Polska rozegrała dobry mecz. Myślę, że wszyscy zagrali bardzo dobrze zagrywką i blokiem. My po tej kontuzji trochę podupadliśmy i w konsekwencji przestaliśmy grać. Gratulacje dla siatkarzy za awans do finału. Jeżeli Polacy nadal będą w takiej formie, to w sobotę dojdzie do emocjonującego starcia

~ dodał przyjmujący reprezentacji Słowenii