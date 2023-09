Reprezentant Polski wybrany MVP turnieju. To były jego mistrzostwa Europy

Wielki sukces reprezentacji Polski stał się faktem. Po 14 latach znów zostaliśmy siatkarskimi mistrzami Europy. Każdy zawodnik i członek sztabu szkoleniowego naszej kadry dołożył swoją cegiełkę do tego osiągnięcia. Jednak jeden z nich wyróżnił się najbardziej i został za to specjalnie nagrodzony.

Wilfredo Leon został wybrany MVP mistrzostw Europy

Po zakończeniu meczu finałowego z Włochami reprezentanci Polski oszaleli z radości. W oczach niektórych z nich pojawiły się łzy wzruszenia. Trudno im się dziwić, ponieważ wygranie mistrzostw Europy to niesamowicie cenne osiągnięcie.

Dla Wilfredo Leona były to trzecie mistrzostwa Europy. Na dwóch poprzednich z jego udziałem Polska zdobywała "tylko" brązowe medale. Mówi się, że "do trzech razy sztuka" i rzeczywiście - za trzecim razem nasz przyjmujący poprowadził Polskę do upragnionego "złota" i był bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem mistrzostw.