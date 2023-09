Reprezentacja Polski ostrzy sobie zęby. Ogromna kasa na parkiecie za awans

"Nam w pewnym momencie serce zaczęło szybciej bić. Przez pierwsze dwa sety mieliśmy ten mecz zdecydowanie pod kontrolą. Trzeci zaczęliśmy dobrze, ale pojawił się w naszej grze przestój. Jesteśmy na tyle dobrym zespołem, że jeśli my nie oddamy trochę inicjatywy przeciwnikom, to z takiej przewagi, jaką mieliśmy w tej partii, nie powinni byli wrócić. A my właśnie umożliwiliśmy im zacząć grać lepiej, dzięki czemu nakręcili się i mecz z ich strony wyglądał już zupełnie inaczej. Zaczęli grać luźniej, a u nas zrobiło się trochę nerwowo. Jednak najważniejsze dla nas, że to wszystko przetrwaliśmy" - powiedział nasz rozgrywający.