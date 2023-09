Rekord reprezentacji Polski! Nikt nie zagrał w tym roku takiego meczu

Polska z rekordem ME w siatkówce mężczyzn!

To samo w sobie nie robi żadnego wrażenia, bo przecież Polska tym samym rezultatem ogrywała też Brazylijczyków w finale mistrzostw świata. Gdy jednak zajrzymy w głębsze liczby, to można szeroko otworzyć oczy. Pierwszego seta Biało-Czerwoni wygrali do 14, następnego do 11, a ostatniego do 12. Łącznie Polacy pozwolili więc swoim rywalom na zdobycie ledwie 37 punktów.