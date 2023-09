Przegrali trzy mecze, są już w ćwierćfinale. Siatkarze piszą zaskakującą historię

Jednostronne spotkanie w Warnie. Reprezentacja Ukrainy w meczu 1/8 finału siatkarskich mistrzostw Europy nie dała szans Portugalii. Spotkanie wygrane 3:0 od początku do końca przebiegało pod dyktando Ukraińców. Mimo fatalnego początku ME drużyna ze wschodniej Europy po czterech latach przerwy wraca do czołowej ósemki kontynentu. Na ich drodze do strefy medalowej stanie teraz jednak znacznie poważniejszy rywal.