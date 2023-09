I wcale nie chodzi o to, że ewentualna wygrana w pierwszej partii przez Duńczyków mogła sensacyjnie wpłynąć na losy całego spotkania, ile sam fakt, że zespół z piątej dziesiątki na świecie był relatywnie blisko, aby "urwać" seta potentatowi, mierzącemu w walkę o złoty medal. Aleksander Śliwka , który wystąpił w podstawowym składzie, poproszony o wskazanie, co w największym stopniu wpłynęło na takie zaskoczenie w pierwszej partii, odparł:

- Myślę, że głównie chodziło o brak naszej pełnej koncentracji. Popełniliśmy parę błędów , których normalnie nie popełniamy, dlatego ten set miał tak równy przebieg. A kiedy dochodziła już końcówka przy takim wyniku, to wiadomo, że gra jest nerwowa i Duńczycy, którzy grali bardzo entuzjastycznie i wiele im wychodziło, narzucili nam wysokie warunki. Musieliśmy w końcówce grać może nie na przewagi, ale wynik 25:23 mówi sam za siebie - jasno skomentował Śliwka.

Reprezentacja Polski szybko się odrodziła. Śliwka: Odnaleźliśmy rytm gry

Kadra odrodziła się w drugiej partii, a przebieg seta wyglądał tak, jakby profesor z wyższej uczelni przystąpił do tego samego sprawdzianu, co uczeń szkoły podstawowej. Z cały szacunkiem do rywali, ale po prostu przestali istnieć.