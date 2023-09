Potencjalni rywale Polaków pokazali moc. Już czekają na siatkarzy Nikoli Grbicia

Niespodzianki nie było. Czechy to 19. drużyna rankingu FIVB, ale z zespołami z czołowej dziesiątki wygrywa rzadko. W niedzielę znów musiała uznać wyższość takiej ekipy. Serbia, dziewiąta w zestawieniu, będzie walczyć o czwarty z rzędu awans do strefy medalowej mistrzostw Europy.

Przed dwoma laty siatkarze z Bałkanów co prawda nie stanęli na podium, ale dotarli czołowej czwórki - przegrali mecz o brąz z Polską . I w pierwszym secie meczu z Czechami zagrali jak na faworyta przystało. Niemal od początku sukcesywnie powiększali przewagę, atakując w pierwszej partii ze skutecznością 64 procent. W dodatku środkowy Petar Krsmanović szybko w efektowny sposób zablokował najgroźniejszego skrzydłowego rywali - atakującego Marka Sotolę .

Serbia prowadziła już 16:10, ale wtedy rywale zerwali się do walki. Zdobyli dwa punkty blokiem, wygrali cztery akcje z rzędu. Trener Serbów Igor Kolaković poprosił jednak o czas, a jego drużyna nie dała się dogonić. Wynik na 25:21 ustalił atak Mirana Kujundzicia .

Aleksandar Atanasijević prowadzi Serbów do wygranego seta. Czechom zabrakło zimnej krwi

Czesi w fazie grupowej zrobili, co do nich należało, ale nic ponadto. W grupie C wygrali trzy mecze, przegrali jednak z wyżej notowanymi reprezentacjami Polski i Holandii. Serbowie w grupie ulegli jedynie obrońcom tytułu z Włoch.