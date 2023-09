Poruszające obrazki w Rzymie. Minuta ciszy przed meczem "Biało-Czerwonych"

W sobotę 16 września w okolicach Turynu doszło do tragicznego wypadku, w którym odnotowano ofiarę śmiertelną. Wojskowy samolot uczestniczący w pokazie lotniczym rozbił się, uderzając w samochód osobowy, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku uderzenia doszło do eksplozji, podczas której zginęła pięcioletnia dziewczynka. Jak poinformowała włoska agencja AGI, jej dziewięcioletni brat został poważnie ranny. Rodzice dzieci oraz pilot samolotu nie odnieśli większych obrażeń. Zarówno chłopiec, jak i jego rodzice trafili jednak do szpitala.