Z Bartoszem Kurkiem "lepiej nie ryzykować". Co z naszym kapitanem?

Na razie nie wiadomo, jak poważny to problem, ale dowiedzieliśmy się, że Kurek faktycznie dzisiaj nie trenował z drużyną przed spotkaniem. - Bartek coś poczuł , nie wiemy na ile to poważne, ale lepiej nie ryzykować - usłyszał dziennikarz Interii.

Do tej pory to nie był turniej w wydaniu 35-letniego weterana, z którego osobiście mógłby być zadowolony. Problemy z dojściem do optymalnej formy sprawiają, że trener Grbić posyłał jednego z mentalnych liderów swojej kadry tylko na zmiany. A nawet one nie zawsze budowały naszego asa, żeby tylko przypomnieć sytuację z trzeciego seta meczu z Belgią. Wówczas nasz atakujący zmienił Kaczmarka przy stanie 10:9 , ale seryjnie zaczął popełniać błędy. Zmiana powrotna nastąpiła bardzo szybko, bo już przy stanie 16:16.

Rachunki do wyrównania. Wielki bój Polaków ze Słoweńcami w Rzymie

- Wydaje mi się, że będzie to dobry mecz. Nie ma sensu patrzeć na to, że nasze statystyki w meczach z nimi nie są zadowalające. Na tym etapie, na jakim jesteśmy, jest to kwestia dyspozycji dnia. Obie drużyny są niepokonane, a na finiszu każdy ma w nogach to, co już za nami. Dlatego szykuje się ciekawy pojedynek - zaciera ręce nasz as na siatce - przed spotkaniem zacierał ręce Norbert Huber, który stanowi o gigantycznej sile naszego bloku.