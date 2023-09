Polakom mecz uciekał, czyli spotkanie na... plus. Kamil Semeniuk tłumaczy

- Reprezentacja Belgii po dwóch setach, w których naprawdę nie miała nic do powiedzenia, bo wygraliśmy dość zdecydowanie, wyszła na trzecią partię bez żadnego stresu i presji. Chciała pokazać co potrafi, bo nie miała nic do stracenia. I pokazali. A my daliśmy im pole do manewru, żeby pokazali na co ich stać. Trzeci set wyleciał nam z rąk, ale super że wygraliśmy cały mecz i pozostaliśmy w turnieju

Kamil Semeniuk: Przyciąłem się, popełniłem pod rząd kilka błędów

- To jest decyzja sztabu szkoleniowego i trenera , jak podchodzi do spotkania i kto gra. Czasami teoretycznie podstawowi gracze nie wychodzą, a są później przydatni w takich momentach, jak właśnie Wilfredo w końcówce czwartego seta. Wszedł z kwadratu i od razu zaserwował asa . To jest najważniejsze, by każdy z nas był gotowy, nawet jeśli nie ma go podstawowym składzie, aby czekał na sygnał. Tak jak pokazało spotkanie z Belgią, trzeba być zwartym i gotowym , aby wejść i dołożyć swoją cegiełkę do meczu - wyjaśnił Semeniuk.

- Na pewno tak, dlatego jeśli tylko jest możliwość docisnąć rywala do samego końca, to trzeba to zrobić. Nie dać im nabrać tlenu i wiatru w żagle, tylko jeśli da się wygrać seta do 15 lub 10, to tak trzeba zrobić. Błędy popełniane w serii z taką reprezentacją, jak Serbia, na pewno nie będą łatwe do odrobienia jak to było w poprzednich spotkaniach - bez ogródek ocenił przyjmujący.