Polska w finale, ale selekcjoner ma uwagę. "To był nasz problem"

Jako szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" zdążył ich już doprowadzić do brązowego medalu w Lidze Narodów i srebrnego mistrzostw świata (2022), a także triumfował z nami w tegorocznej Lidze Narodów.

ME siatkarzy. Nikola Grbić zabrał głos

- Mówiłem swoim siatkarzom, że trzeba ryzykować, szczególnie kiedy stawka jest tak duża. Najlepiej byłoby serwować 120 km i trafiać w linię. Problem jest wtedy, gdy ryzyko jest nieuzasadnione i nie jest ukierunkowane w konkretne strefy czy zawodników. Ryzyko musi być inteligentne. To był nasz problem. Mówiłem siatkarzom, żeby ryzykowali, bo to jest też droga do złamania rywali - mówił Serb po meczu na antenie Polsatu Sport.