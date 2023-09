Polska - Czarnogóra. Kiedy następny mecz siatkarzy w ME? O której? Gdzie oglądać? [transmisja TV, online, godzina]

Polska - Czarnogóra to spotkanie piątej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy 2023 w siatkówce mężczyzn. Będzie to ostatnie starcie dla "Biało-Czerwonych" w ramach pierwszego etapu rywalizacji o medale. Sprawdź, kiedy i o której godzinie grają następny mecz Polacy w ME siatkarzy 2023. Wskazujemy, gdzie będzie można oglądać transmisję w TV i online live stream. Tekstowa relacja "na żywo" dostępna będzie tradycyjnie w Interii.