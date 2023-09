Historia mistrzostw Europy sięga końcówki lat 40. poprzedniego wieku. Pierwszy czempionat Starego Kontynentu odbył się we Włoszech, gdzie po złoty medal sięgnęło nieistniejące już państwo, reprezentacja Czechosłowacji . Drugą siłą Europy została Francja, a na najniższym stopniu podium stanęli gospodarze - Włosi.

Seria pięciu srebrnych medali Polaków na ME. Na złoto długo trzeba było czekać

Historia poniekąd zatoczyła koło, bo w tym roku kraj z Półwyspu Apenińskiego już po raz kolejny w swojej historii, gości najlepsze drużyny kontynentu. Tym razem, co jednak także nie jest nowością, do spółki z innymi, a konkretnie: Bułgarią, Izraelem i Macedonią Północną. To właśnie w tym ostatnim państwie, w stolicy Skopje, w centrum sportowym Borisa Trajkovskiego, które może pomieścić ponad 6 tysięcy kibiców siatkówki, swoje spotkania grupowe rozgrywa reprezentacja Polski.