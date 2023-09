Polscy siatkarze przełamali "klątwę"! Na rywali spadł grom

Set był bardzo wyrównany, żadna drużyna nie była w stanie odskoczyć na więcej niż dwa punkty - a i to tylko na chwilę. Słoweńcy znakomicie prezentowali się w obronie, a polskich siatkarzy zawodziła zagrywka. Ponownie, jak dwa dni wcześniej z Serbią , popełnili mnóstwo błędów . Oddali rywalom aż 13 punktów. W końcówce w ataku najpierw pomylił się Aleksander Śliwka , a potem Jakub Kochanowski . Słowenia wygrała 25:23.

Dyskusje i żółta kartka. Ale "Biało-Czerwoni" wrócili do gry

Droga Słoweńców do trzeciego z rzędu półfinału mistrzostw Europy nie była łatwa. Wielkie problemy sprawiła im Turcja , którą pokonali po tie-breaku. Później ograli w czterech setach Ukrainę. Polska straciła po secie z Belgią i Serbią, ale to ten drugi rywal postawił jej znacznie trudniejsze warunki.

To bardzo istotne: musimy być cierpliwi

Zawodnicy go posłuchali, skończyło się wygraną 25:21.

Wielki problem Słowenii. Straciła ważnego zawodnika

Początek trzeciej partii to najpierw udana seria polskich siatkarzy, a po chwili replika Słoweńców. Podopieczni trenera Gheorghe Cretu cały czas znakomicie grali w obronie. Przy stanie 13:12 dla Polski na Słowenię spadł jednak grom . Kontuzji doznał ich podstawowy rozgrywający Gregor Ropret . Musiał go zastąpić Uros Planinsić - 25-letni zawodnik, który gra w przeciętnej lidze słoweńskiej.

"Biało-Czerwoni" wykorzystali problemy rywali. Problemy w ataku miał Rok Mozić - Polacy najpierw zatrzymali go blokiem, po chwili posłał piłkę w aut. To błyskawicznie dało drużynie Grbicia cztery punkty przewagi. Nie oddała prowadzenia już do końca. Znakomicie w ofensywie radził sobie Leon, sprytnym zagraniem seta zakończył Śliwka. Polska wygrała 25:20.