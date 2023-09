Nie ma żadnego przypadku w tym, że "Biało-Czerwonym" idzie jak po grudzie w starciach ze Słoweńcami. Polacy notują też wygrane z rywalem z Europy Środkowej, ale gdy mowa o mistrzostwach Europy, statystyka jest po prostu fatalna . Nasz zespół na imprezie tej rangi po raz ostatni cieszył się z pokonania tego przeciwnika osiem lat temu.

Kompletna siatkówka rywali. I strateg w ich szeregach - Aleksander Śliwka wprost

Żeby już tak bardzo nie cofać się historycznie, bardzo bolesny były porażki na dwóch poprzednich czempionatach globu, w 2019 i 2021 roku. Polacy dwukrotnie z rzędu byli eliminowali z walki o złoto przez Słoweńców, kończąc obie imprezy z brązowymi medalami. W czym tkwi sekret tej reprezentacji, że posiadła taki patent na wygrywanie z naszą drużyną narodową w imprezach tej rangi?

Zdaniem Aleksandra Śliwki, ósma drużyna światowego rankingu jest po prostu bardzo dobra we wszystkich elementach. - Tak naprawdę ciężko powiedzieć, jaki jest jej najmocniejszy i najsłabszy punkt. Mimo tego, że są bez nominalnego atakującego, to Rok Możicz gra naprawdę bardzo dobrze w tym turnieju na tej pozycji. Są niebezpieczni, wszechstronni, z każdej strefy stanowią zagrożenie w ataku. Nie mają tak naprawdę słabych punktów, tak że będzie to pojedynek dwóch bardzo dobrych drużyn - zapowiada nasz znakomity przyjmujący.

Przewagę po stronie Słoweńców robi także fachowiec, którego Śliwka miał okazję przez rok poznać z bardzo bliska, czyli były trener ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Gheorghe Cretu. - Jest trenerem bardzo zaangażowanym w swoją pracę, mocno zwracającym uwagę na założenia taktyczne, które podczas meczu trzeba realizować. Przy tym jest także bardzo ciepły w stosunku do zawodników, potrafi z nimi rozmawiać i nawiązywać więzi. Uważam, że jest świetnym fachowcem i z pewnością pokazują to także wyniki reprezentacji Słowenii, którą prowadzi - twierdzi kluczowy zawodnik w talii Nikoli Grbicia.

"To wielka sztuka". Marcin Janusz o tym, co imponuje mu u Słoweńców

Śliwka podkreśla, że przyjdzie im zmierzyć się ze świetną drużyną, bardzo zbilansowanym, ale jednocześnie wielkiej nadziei upatruje w przebiegu dwóch ostatnich spotkań naszej kadry. A zwłaszcza starcia z Serbią w ćwierćfinale, które tak dalece różniło się od "plaży", czyli kilku spotkań bez historii w rozgrywkach grupowych w Skopje.

- Z pewnością trudne momenty nas wzmocnią i dodadzą jeszcze więcej zimnej krwi w ważnych chwilach. Cieszę się, że mieliśmy kłopoty w tych obu spotkaniach i z nich wyszliśmy, bo takie sytuacje przygotowują cię na ciężkie wyzwania w najważniejszych pojedynkach ~ rzekł nasz przyjmujący

Szkopuł w tym, że tu także trudno upatrywać przewagi naszego zespołu. Słoweńcy podczas tego turnieju również zdążyli się zahartować bardzo trudnymi momentami, najczęściej jednak pokazując swoją jakość, gdy do gry w siatkówkę dochodziła także gra nerwów. I właśnie ten fakt bardzo mocno akcentuje nasz rozgrywający, Marcin Janusz.

- Na pewno są bardzo dobrze poukładani, to doświadczony zespół, który wie, o co chodzi w takich meczach o bardzo wysoką stawkę. Pokazali to w dotychczasowych pojedynkach tego turnieju, gdy mieli duże problemy, ale widać było, że spokojem, a przede wszystkim doświadczeniem... Nie chcę powiedzieć, że mecze przepychają, ale trochę tak to wygląda. Mają problemy, a wygrywają, co jest wielką sztuką, żeby wychodzić z opresji gdy nie idzie - z uznaniem wypowiada się podstawowy rozgrywający w naszej ekipie.

Norbert "Monster Block" Huber straszy Słoweńców: Jesteśmy w transie

- Prezentują kompletną siatkówkę, tak naprawdę nie mają słabych punktów w tym zespole. Tak jak i w naszym, więc czeka nas ciekawy mecz. Poza tym taktycznie to będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Znamy trenera Cretu, wiemy jak on podchodzi do meczów. Rzadko kiedy takie spotkania kończą się na zaskoczeniu przeciwnika ~ analizuje Janusz

Norbert Huber zaczął od tego, jakby w zasadzie każdy z nas mógł dzisiaj stanowić o sile polskiego bloku, który na tym turnieju jest ścianą z żelbetonu. - Trzeba dobrze skoczyć, w dobrym miejscu o dobrym czasie i odpowiednio przełożyć ręce - uśmiechał się środkowy, współtwórca genialnych statystyk. Dokładnie 99 punktowych bloków w siedmiu meczach daje średnio ponad 14 punktów na mecz. - WOW! - można powiedzieć.

- Potwierdzam słowa innych zawodników, że trenowaliśmy to, jesteśmy w transie. Setki powtórzeń, które wykonaliśmy na zajęciach, teraz przynoszą efekty - cieszy się Huber.

Środkowy podkreślił, że Polacy znają swoją wartość, własne mocne strony, ale Słowenia na pewno jawi się jako wymagający rywal. - Wydaje mi się, że będzie to dobry mecz. Nie ma sensu patrzeć na to, że nasze statystyki w meczach z nimi nie są zadowalające. Na tym etapie, na jakim jesteśmy, jest to kwestia dyspozycji dnia. Obie drużyny są niepokonane, a na finiszu każdy ma w nogach to, co już za nami. Dlatego szykuje się ciekawy pojedynek - zaciera ręce nasz as na siatce.

Artur Gac, Rzym

Bartosz Kurek i Marcin Janusz / FOTO OLIMPIK / NurPhoto / AFP

Norbert Huber, Wilfredo Leon i Marcin Janusz / Piotr Hukalo/East News / East News

Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek i Kamil Semeniuk / LUKASZ KALINOWSKI / East News