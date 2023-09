Polscy siatkarze nie mogą narzekać. Istnie królewskie warunki w Rzymie

To niezwykle udane mistrzostwa Europy w piłce siatkowej dla reprezentantów naszego kraju. Podopieczni Nikoli Grbicia bez problemu przerbnęli przez fazę grupową tej imprezy, znakomicie spisali się również w fazie pucharowej. Na tym etapie rywalizacji "Biało-Czerwoni" pokonali najpierw Belgów, wygrywając z nimi 3:1. W ćwierćfinale imprezy Bartosz Kurek i spółka rozprawili się z Serbami, kończąc mecz takim samym wynikiem, jak w ⅛ finału. Po meczu półfinałowym ze Słowenią, zakończonym wynikiem 3:1 dla naszej drużyny, Polacy mieli jeszcze więcej powodów do szczęścia. Po czternastu latach przerwy bowiem awansowali do finału mistrzostw Europy, gdzie o drugi w historii tytuł mistrza "Biało-Czerwoni" powalczą z Włochami. Mecz ten odbędzie się w Rzymie.