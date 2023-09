Polscy siatkarze dali popis na parkiecie przed meczem. Co za atmosfera

Mistrzostwa Europy 2023 jak na razie układają się po myśli reprezentacji Polski. Po sukcesie w Lidze Narodów nasi siatkarze przystąpili do walki o medale z najcenniejszego kruszcu na ME. Wilfredo Leon w rozmowie z Interią Sport zdradził, że celuje w złoto. Srebro i brąz go nie usatysfakcjonuje. "Mam już dwa i myślę, że tyle brązowych medali mi wystarczy, więcej tego koloru nie potrzebuję. Nie twierdzę, że to jest zły medal, ale po prostu byłoby już za dużo tego samego. Przyjechałem tu po to, żeby w końcu wykonać zadanie, a tym zadaniem jest oczywiście wygranie tego turnieju " - zaznaczył gwiazdor włoskiego klubu Sir Safety Perugia.