Z grupką naszych fanów spotkaliśmy się na ponad godzinę przed meczem reprezentacji Polski z Holandią , na papierze najgroźniejszym rywalem w "polskiej" grupie C, rozgrywającej swoje mecze w Macedonii Północnej.

Ze Szwecji, za reprezentacją Polski, do Skopje

Całą grupą przyjechali ze Szwecji , gdzie na co dzień prowadzą swoje życie. Pochodzą głównie z zachodniopomorskiego, choć trał chciał, że wśród nich był także mój krajan rodem z Krosna. Z kolei drugi mężczyzna ma całą rodzinę w moim rodzinnym mieście - taka to dygresja, ale dowodząca, że świat jest szalenie mały.

Nasi rodacy od wielu lat kibicują polskiej reprezentacji , a od pewnego czasu robią to z bliska. - Od kilku lat jeździmy na mecze, a poprzednio byliśmy w Katowicach na mistrzostwach świata . Niektórzy już na fazie grupowej, inni na półfinałach i finale - opowiadała w imieniu grupy pani Klaudia.

Obecny plan kibicowania "Biało-Czerwonym" na mistrzostwach Europy zakłada już także wyprawę do Rzymu, gdzie odbędą się półfinały oraz finał. To podobna historia, jak ze spotkanymi pierwszego dnia w Skopje Julią i Jakubem, którzy zaplanowali sobie wakacje upływające w rytmie europejskiego turnieju . - Chcieliśmy być także w Bari , na pierwszej fazie pucharowej, ale nie udało nam się zsynchronizować grafiku z obowiązkami zawodowymi - dodała kobieta.

Fani zwracają uwagę na ogromny problem z biletami w Polsce

Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na całym świecie bilety na siatkówkę są w bardzo przystępnych cenach. Natomiast w Polsce ceny są straszne, a dodatkowo zdobycie biletów niemal niemożliwe

- Za półfinał jeszcze płaciliśmy normalne pieniądze, ale na finał w Katowicach kupowaliśmy bilety za horrendalne kwoty. To tak nie powinno wyglądać. Bilety powinny być imienne i wtedy nie mielibyśmy takich bezwzględnych praktyk - irytowała się pani Klaudia, dodając, że sytuacja byłaby jeszcze do zaakceptowania, gdyby ta nadwyżka wpływała na konta zawodników. - Przecież oni zarabiają marnie porównując ich pensje do celebrytów - po tych słowach zgodnie się roześmiali, mając na myśli jedną grupę zawodową - piłkarzy.