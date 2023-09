Polscy czempioni wracają do wielkiej gry. Jest palący problem. Grbić ogłasza plan awaryjny

Bartosz Kurek toczy wyścig z czasem przed turniejem w Chinach. Co zrobi Nikola Grbić?

- To był jeden z najbardziej wzruszających momentów mojego życia. Jeśli nie można podzielić się tymi emocjami z najbliższymi, jest się samemu. Moja rodzina była w Katowicach w zeszłym roku, ale niestety nie było nam dane tam przeżyć tego samego, co w Rzymie. Wspaniale jest mieć najbliższych obok siebie. Jestem bardzo wdzięczny za to, że pojawili się w hali i mogliśmy to razem przeżyć - powiedział serbski szkoleniowiec w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.

Siatkarska reprezentacja Polski nie przegrała 17 kolejnych meczów o stawkę. To wyrównanie najlepszego osiągnięcia z 2006 roku, gdy zespołem dowodził Raul Lozano. "Biało-Czerwoni" nie będą jednak długo upajać się sukcesem z ME. Jeszcze w tym miesiącu wracają do wielkiej gry.

- Jeśli Bartek Kurek nie pojedzie, trudno będzie nam zagrać siedem meczów tylko z Łukaszem Kaczmarkiem. Musimy wykorzystać czas, który pozostał do kwalifikacji, by to przemyśleć. Dodatkowo, muszę też zobaczyć, w jakiej formie dołączą do nas Karol Urbanowicz i Bartłomiej Bołądź. Pomysłem na teraz jest to, że jeśli Bartosz Kurek nie będzie mógł pojechać do Chin, to rozwiązaniem będzie zabranie z nami jednego z tych dwóch zawodników. Zobaczymy, co się stanie. Mamy kilka dni na podjęcie decyzji - oznajmia Grbić.