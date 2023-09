Mateusz Poręba: W szpitalu rana została oczyszczona i zaszyta, ale przyznam szczerze...

Mateusz Poręba w na pozór niegroźnej akcji, jakich wiele na siatce i treningach i w trakcie spotkań, doznał bardzo nieprzyjemnego przecięcia skóry od wewnątrz lewej dłoni. Szybko został opatrzony przez obecnych w hali włoskich medyków , a sam od razu zaczął mocno przeżywać fakt, że w takich okolicznościach rozstaje się z kadrą. Trener Nikola Grbić był bardzo zadowolony z pracy, którą wykonywał środkowy Skry Bełchatów , ale szybko sam zrozumiał, że już nie będzie mógł na niego liczyć, jako pierwszy informując, że 24-latek wróci do Polski . Szczegółowe informacje, na ile mamy do czynienia z poważą kontuzją, miał wykazać dopiero przeprowadzony rezonans magnetyczny.

- Zdarza się. Smutno mi, bo bardzo mi zależało na tym, żeby być z chłopakami. Dzięki Nim czułem, że staje się lepszym zawodnikiem. Całe szczęście nie złamałem nic, a doszło tylko do rozerwania skóry. W szpitalu rana została oczyszczona i zaszyta, ale przyznam szczerze, że patrząc na nią i widząc wszystko co jest w środku bałem się, że może być to coś poważniejszego. Takie sytuacje pokazują mi jakie wspaniałe mam wsparcie od kolegów z drużyny i że poza byciem wspaniałymi zawodnikami, są również dobrymi ludźmi

Dopytany, czy prawdą jest, że najpewniej już za 2-3 tygodnie będzie mógł wrócić do pełni zajęć, potwierdził mniej więcej te ramy, choć do swojego klubu dołączy dużo szybciej. - Za tydzień wracam do Bełchatowa do treningów - doprecyzował siatkarz, a na konstatację, że to w gruncie rzeczy szczęście w nieszczęściu, odpowiedział krótko: - Tak, ale i tak jest smutek.