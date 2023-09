W porównaniu do meczu z Czechami, w który "Biało-Czerwoni" weszli kapitalnie, w piątek Nikola Grbić znów pokazał, jak pojmuje rolę selekcjonera, gdy trzeba zarządzać grupą czternastu zawodników na bardzo zbliżonym poziomie.

Tym razem na ławce posadził parę przyjmujących Aleksandra Śliwkę i Kamila Semeniuka, a w ich miejsce w podstawowym składzie wybiegli Wilfredo Leon i Tomasz Fornal. Urodzony na Kubie reprezentant Polski rozegrał bardzo dobre spotkanie, zdobywając najwięcej punktów z wszystkich zawodników (20) i poprowadził naszą kadrę do cennego zwycięstwa, które w zasadzie przesądza kwestię pierwszego miejsca w grupie.

Zupełnie inną huśtawkę emocji przeżył Fornal, czwartkowy jubilat, któremu koledzy z zespołu i kibice sprawili sporą przyjemność. W piątek nie było już jednak tak kolorowo z punktu widzenia siatkarza Jastrzębskiego Węgla. Tak, jak nie najlepiej wszedł w spotkanie z „Pomarańczowymi”, tak samo szybko zakończył się dla niego ten wieczór. Już po pierwszym secie, bardzo wyrównanym, ale przegranym przez Orłów 23:25, decyzją serbskiego szkoleniowca Fornal został ściągnięty na ławkę, a zastąpił go Kamil Semeniuk.

- To prawda, że mecz zaczął się od małego tąpnięcia, ale czasami tak bywa. Cóż, zszedłem i chłopaki zaczęli lepiej grać – uśmiechnął się Fornal, by zaraz potem podkreślić, jak duże znaczenie ma pokonanie Holendrów. - Na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa, bo sądzę, że był to mecz o pierwsze miejsce w grupie. Wydaje mi się, że nie ma tu co się oszukiwać i ukrywać, że trzech pozostałych meczów raczej nie przegramy i nie wypuścimy ich z rąk. Jesteśmy na tyle klasową drużyną, która nie powinna mieć problemów z pozostałymi rywalami (gospodarzem Macedonią Północną, Danią i Czarnogórą - przyp. AG).

Tomasz ocenił swoją postawę w meczu z Holandią. Padły ważne słowa

„Biało-Czerwoni” nie weszli w spotkanie z Holendrami tak, jak mieli w planach, przez co gra przez całą pierwszą partię była zacięta i wyrównana, a w końcówce dwa kluczowe punkty zdobyli rywale. - Wydaje mi się, że ja mogłem trochę lepiej zagrać. A jeżeli chodzi o aspekt drużyny, to sądzę, że lepiej zaczęliśmy zagrywać, dzięki temu zaczęła się skuteczniejsza gra w bloku, co w rezultacie dało pożądany efekt - ocenił reprezentant Polski.

Fornal odniósł się do pytania, co czuje zawodnik, gdy żegna się z placem gry już po pierwszym secie, a dodatkowo sam ma świadomość, że posunięcie jest reakcją na pozostawiającą trochę do życzenia grę. Jak bardzo jest to deprymujące?

- Na pewno zwycięstwo jest zwycięstwem i z tego cieszę się z zespołem, ale wewnętrznie jestem na siebie trochę zły i na pewno pojawia się trochę frustracji. Niestety czasami są również i takie mecze, trzeba przełknąć tę pigułkę, a następnym razem, gdy będzie mi dane pograć i zaprezentować swoje umiejętności, to zrobić to trochę lepiej ~ zaznaczył kadrowicz

Przed rozpoczęciem spotkania zawodnik zupełnie nie czuł, że to może nie być jego dzień, nie było sygnału o żadnej niedyspozycji. - Właśnie przeciwnie, czuję się bardzo dobrze. Sądzę, że najlepiej na przestrzeni tego całego sezonu kadrowego, ale tu mamy żywy dowód, jaki sport czasami bywa przewrotny - odparł z przekąsem.

Fornal przyjął także serdeczne życzenia złożone w imieniu czytelników Interii, dodając, że wydarzenia z czwartku dały mu sporo przyjemności. - Fajnie, że kibice także tutaj przychodzą na nasze mecze. I bardzo im dziękuję, że zaśpiewali mi „sto lat”. To na pewno było bardzo miłe. Chłopaki z drużyny też zrobili to kilka razy, tak że dodatkowo bardzo cieszę się z tego, że jestem częścią tej ekipy - rozchmurzył się Fornal. Ale dodał, że na świętowanie dopiero przyjdzie czas, na pewno nie w trakcie dnia wolnego, który przypada na sobotę. - Jeszcze nic nie wygraliśmy, dlatego teraz nie jest moment, by chodzić na urodzinowe kolacje. Jeżeli będziemy mieli chwilkę wolnego, to na pewno po mistrzostwach Europy udamy się wspólnie w jakieś miejsce.

Artur Gac, Skopje

ME siatkarzy 2023: Polska – Holandia 3:1. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Fornal / ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK/NEWSPIX.PL / Newspix

Tomasz Fornal / Foto Olimpik / AFP

Tomasz Fornal / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News