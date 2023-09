Nikola Grbić bardzo roztropnie analizuje wszystko to, co miało miejsce w rozgrywkach grupowych mistrzostw Europy, a w kontekście tego, co czeka "Biało-Czerwonych" w fazie pucharowej turnieju. Na tle swoich dotychczasowych rywali, poza Holandią, Polacy nie byli zmuszeni do wchodzenia na najwyższe obroty, niemniej serbski szkoleniowiec otrzymał najważniejszą wiadomość. I między innymi nią właśnie się podzielił.