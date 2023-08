Polscy siatkarze ostatnie dwie edycje mistrzostw Europy kończyli na podium, a konkretnie na trzecim miejscu i wciąż czekają na powtórzenie sukcesu z 2009 roku, kiedy to sięgnęli po złoto. Szansa na powtórzenie historycznego wyniku nadejdzie podczas tegorocznego turnieju, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 16 września. I chociaż "Biało-Czerwoni" od lat należą do ścisłej europejskiej czołówki, to trudno traktować ich jako najpoważniejszych pretendentów do wygrania imprezy.

Podopieczni Nikoli Grbicia wprawdzie wygrali Ligę Narodów , ale po zakończeniu turnieju rozpoczęli przygotowania do kolejnych imprez, skupiając się przede wszystkim na treningu siłowym. Zwiększenie obciążeń sprawiło z kolei, że "Biało-Czerwonym" podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zabrakło świeżości i ostatecznie musieli uznać wyższość Włochów i Słoweńców, wygrywając tylko z Francuzami .

Dla Polaków najważniejszym punktem sezonu będzie turniej kwalifikacyjny do igrzysk, który odbędzie się na przełomie września i października. A to oznacza, że trudno oczekiwać, by już podczas mistrzostw Europy błyszczeli w każdym meczu. - Plan jest taki, żeby ten szczyt formy pojawił się na ćwierćfinał, może półfinał mistrzostw Europy - mówił Tomasz Fornal cytowany przez plusliga.pl.

Nikola Grbić wprost o szansach Polaków na mistrzostwach Europy

W podobnym tonie wypowiedział się Nikola Grbić. Serbski szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport opublikowanej na dwa dni przed pierwszym meczem Polaków na mistrzostwach Europy wprost stwierdził, że jego zawodnicy nie czują się kandydatami do zdobycia złota.

Nie wynika to z mojej przesądności. Jestem realistą. W ME możemy zagrać przeciwko mistrzom olimpijskim z Francji, mistrzom świata z Włoch, Słowenii, która jest niezwykle wymagającym rywalem. Do tego dochodzi Serbia. To będzie trudny turniej, więc nie patrzę na nas jak na faworytów ~ stwierdził.

Szkoleniowiec aktualnych wicemistrzów świata nie ma wątpliwości, że ma do dyspozycji silny zespół, co ten potwierdził, wygrywając Ligę Narodów. - Możemy grać o kolejny krążek, ale zbyt dużym byłoby dla mnie stwierdzenie, że jesteśmy faworytami do złota - dodał.

Podczas rozmowy z Serbem poruszono też temat kontuzji Mateusza Bieńka , który ze względu na uraz stopy nie zagra już do sezonu reprezentacyjnego. Grbić ostatecznie zdecydował, że na turniej pojedzie trzech środkowych, a w roli zawodnika niezgłoszonego, ale trenującego z drużyną, wystąpi grający na tej pozycji Mateusz Poręba , który podczas zajęć będzie odciążał innych środkowych.

"Jego obecność jest więc dla nas ważna. Bardzo się cieszę, że PZPS zapłacił za jego pobyt. Zrozumiano naszą sytuację" - powiedział.

Polscy siatkarze pierwszy mecz mistrzostw Europy zagrają w czwartek 31 sierpnia, kiedy to zmierzą się z Czechami. Początek spotkania o godz. 20, a relacja tekstowa z tego starcia będzie dostępna w serwisie Interia Sport.



Nikola Grbić / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Trener Nikola Grbić / AFP