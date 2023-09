50. urodziny Nikoli Grbicia - będzie się działo!

Następnie, dwa dni później, w 26. rok życia wkraczał Tomasza Fornal, gdy wysłannik Interii już dotarł na miejsce , do Skopje, gdzie swoje mecze grupowe podczas mistrzostw Europy rozgrywa polska kadra. Traf chciał, że siatkarze dosłownie chwilkę wcześniej wyszli na parkiet, była godzina 11. Najpierw uformowali kółko na placu gry i głośno odśpiewali "sto lat" dla jubilata. Później, pytani o ewentualną celebrację, zwracali uwagę, że na to wszystko przyjdzie czas po zakończeniu zmagań, które w trudniejszą fazę wkroczą w Bari, a później - w co mocno wierzymy - "Biało-Czerwoni" ruszą na decydującą o medalach rozgrywkę do Rzymu.