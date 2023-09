Niezwykłe słowa Wilfredo Leona tuż po meczu. Wiadomość do wszystkich Polaków!

Polscy siatkarze zrobili to dopiero po raz drugi w historii, zatem już zapisali się w bogatych dziejach tego sportu w naszym kraju . Do tej pory "Biało-Czerwoni" tylko raz dostali się do wielkiego finału, ale za to od razu zgarnęli medale z najcenniejszego kruszcu. Bohaterem tamtej ekipy był Piotr Gruszka, wybrany MVP turnieju, który w czwartek z wysokości hali Palazzo dello Sport w Rzymie obserwował zmagania swoich młodszych kolegów.

Wilfredo Leon przygotowuje Polaków na złoto. "Srebro jest dla przegranych"

Historia meczów nie przemawiała za Polakami, to Słoweńcy mogli napawać się statystyką wspólnych meczów z mistrzostw Europy , ale ekipa Nikoli Grbicia to prawdziwa maszyna do wygrywania. Jego reprezentacja wraca z medalem z każdej dużej imprezy, a wygraną nad Słowenią wydłużyła serię zwycięskich meczów z rzędu do szesnastu.

Ojcem tej spektakularnej wiktorii był Wilfredo Leon, jeden z najlepszych atakujących i serwujących świata, choć nominalnie przyjmujący, z czym paradoksalnie ma największe problemy. To spotkanie uwypukliło jednak największe walory naszego gwiazdora, a wiemy, że pochodzący z Kuby siatkarz uwielbia mecze o stawkę. W całym pojedynku nasz Orzeł zdobył 25 punktów, z czego 20 w ataku, 3 blokiem oraz 2 na polu zagrywki.

"Leo" kocha też walkę o pełną pulę, o czym Interia najpierw przekonała się w Skopje, gdy zapytała Wilfredo, czy ewentualnie kolejny - trzeci z rzędu brązowy medal mistrzostw Europy - dałby mu radość , odparł zdecydowanie. - Radości wtedy nie będzie. Bo tak jak powiedziałeś, mam już dwa i myślę, że tyle brązowych medali wystarczy, więcej z tego koloru nie potrzebuję (uśmiech). Nie twierdzę, że to jest zły medal, ale po prostu byłoby już za dużo tego samego. Przyjechałem tu po to, żeby w końcu wykonać zadanie, a tym zadaniem jest wygranie tego turnieju. Jesteśmy w drodze i bardzo bym chciał z powodzeniem to zrealizować - wyjaśnił obszernie.

I po pokonaniu Słowenii w półfinale znów w rozmowie podjęliśmy ten wątek, żartując, że chyba może być bardzo szczęśliwy, bo już wie, że tak "źle" nie będzie.

- Tak jest, ale nie lubię srebra, więc nie będę zadowolony, dopóki nie będziemy mieli złota. Srebrny medal jest dla przegranych, dlatego my potrzebujemy złota. I tyle ~ z dużą wiarą odparł nasz zawodnik

To doskonała wiadomość dla polskich kibiców, podobnie jak inne słowa, świadczące jak bardzo "Leo" identyfikuje się z naszym krajem. Gdy w pewnym momencie padło pytanie, jakie to uczucie wreszcie pokonać Słowenię w meczu tej rangi, Wilfredo Leon odpowiedział: - Myślę, że nasz kraj czekał na ten moment.

Artur Gac, Rzym

