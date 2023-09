- Tak, jak mówiłem wcześniej, już denerwowały mnie te brązowe medale (uśmiech). Od początku mistrzostw czułem, że wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko, choć mieliśmy taki moment, w którym każdy mówił: "kurde, no za ciężka jest ta siłownia", "po co trenujemy tyle godzin", itd... A to wszystko było właśnie po to, żebyśmy teraz dostali taki piękny medal - mówiąc te słowa Wilfredo ścisnął w dłoniach złoty krążek, uniósł go i autentycznie się nim napawał.