Niepokojące sceny w meczu polskiej kadry. Padła kluczowa wiadomość

Po pewnym zwycięstwie 3:0 z Danią , której w drugim secie oddaliśmy zalewie dziewięć punktów, reprezentacja Polski odniosło kolejne zwycięstwo "do zera" - tym razem gromiąc kadrę Czarnogóry . Wydawało się, że w ostatniej partii podopieczni trenera Nikoli Grbicia poprawią swój wynik z ostatniego meczu, tracąc jeszcze mniej punktów, lecz ostatecznie rywale "dobili" do granicy 12 "oczek".

Reprezentacja Polski mogła i grała na dużym luzie. Ba, wyglądało na to, że musiała wręcz motywować się, by nie zejść z tonu, a tym samym okazać maksymalny szacunek rywalowi. Beztroską sytuację zmąciła jednak sytuacja, do której doszło w drugim secie.