Jakub Kochanowski: Nie ukrywam, że trener mnie zaskoczył

Kochanowski był wczoraj drugim najlepiej punktującym blokiem zawodnikiem (pięć "oczek"), skuteczniejszy o jeden był tylko Łukasz Kaczmarek . 26-latek jest w tej chwili naszym najlepszym blokującym po sześciu meczach turnieju. Na koncie ma 19 punktowych bloków , drugi pod tym względem jest Norbert Huber (16) , a trzeci Łukasz Kaczmarek (15) . Ogółem "Kochan" uzbierał do tej pory 52 punkty , co średnio daje mu niespełna 8,7 "oczek" na mecz . Tak dysponowany środkowy, decyzją trenera Grbicia , został jednak ściągnięty w trzeciej partii, do czego odniósł się w rozmowie z dziennikarzami.

- Nie ukrywam, że trener mnie zaskoczył, ale myślę, że miał ku temu swoje powody gdzieś tam ukryte, którymi z nami się nie dzieli. Na pewno nie zrobił tego po to, abyśmy przegrali trzeciego seta. To nie było jego zamiarem, a że mecz ułożył się tak, a nie inaczej... To jest sport, nie robiłbym z tego wielkiej tragedii, że Belgowie "ukradli" nam tego seta

Dopytany o szczegóły, co z jego punktu widzenia zadziało się w trzeciej partii, że zespół zaczął tracić kontrolę nad spotkaniem, Kochanowski odniósł się konkretnie. - To, co zmieniło się w porównaniu do dwóch pierwszych setów, to przede wszystkim to, że Belgowie zaczęli o wiele lepiej przyjmować. A na tym poziomie rozgrywek każda drużyna przy pozytywnym przyjęciu ma bardzo wysoką skuteczność w ataku. Dlatego zaczęło się nam grać z przeciwnikiem tak ciężko. A oprócz tego nic wielkiego się nie zmieniło, po prostu my zrobiliśmy może o dwa-trzy błędy za dużo, które "obudziły" Belgów i w efekcie zagrali bardzo dobry fragment spotkania, co pozwoliło im ledwo wygrać tego seta, bo do 23 - doprecyzował "Kochan".