A nadzieje kibiców po wygranej w Lidze Narodów są duże. Niektórzy mówią nawet o złotym medalu ME . W tym kontekście przywołano ostatnio sytuację sprzed 14 laty, kiedy to nasza kadra sięgnęła po tytuł mistrzów Starego Kontynentu. Bartosz Kurek podsumowuje to krótko , acz dosadnie.

To był dla nas wspaniały turniej. Niektórzy moi koledzy będą na mnie źli za to, co powiem, ale wtedy było nam dużo łatwiej. Nie startowaliśmy z pozycji potężnego faworyta, tylko jako czarny koń. A teraz niemal wszyscy oczekują, że wygramy

Co dzieje się w reprezentacji Polski przed meczem ze Słowenią? "Fajna adrenalina"

"Przeciwnik nie jest łatwy, nasi zawodnicy słowami kapitana powiedzieli, że nie odnoszą się do historycznych wyników, które oczywiście pamiętają. Ale teraz jesteśmy tu i teraz. Obie drużyny wiedzą, że to starcie zero jedynkowe. Przed półfinałem nikt nie dopuszcza myśli o porażce. Widać natomiast u jednych i drugich chłopaków koncentrację, są niechętni do towarzyskich uśmiechów, są grzeczne przywitania, ale raczej oschłe, to już granie o medal. Towarzyszy im fajna przedmeczowa adrenalina" - zaznaczył i dodał, że reprezentanci Polski to doświadczeni zawodnicy i że nie ma co mówić o presji.