Są tacy, którzy od startu mistrzostw Europy forsują tezę, że warto byłoby zgrywać żelazny skład , aby w decydujących meczach siatkarze reprezentacji Polski jeszcze lepiej się rozumieli. Selekcjoner Nikola Grbić ma swoją wizję , wiedząc że zespół jest po ciężkich treningach i w gruncie rzeczy dopiero schodzi z obciążeń, stara się dokonywać takich wyborów, aby nie doszło do żadnego dramatu w kadrze .

Norbert Huber rozwiewa obawy o kolano. "Profilaktyczno-regeneracyjnie"

Zanim jednak przeszliśmy do bardziej szczegółowej rozmowy, zapytałem Hubera o kolano, bo przyszedł na rozmowę z okładem. Obawy, że doszło na przykład do stłuczenia, szybko zostały rozwiane.

- Nie, nic mi nie dolega, po prostu chłodzę sobie kolano po meczu. Tak profilaktyczno-regeneracyjnie - odparł środkowy. O poziomie ambitnie grającego rywala długo nie było sensu rozprawiać, zresztą sam Huber ograniczył się do dwóch wymownych zdań.

Tak naprawdę, jeśli o czymkolwiek rozprawiać po takim spotkaniu, które "musiało" zostać zdecydowanie rozstrzygnięte , to raczej nad takimi momentami, jak w drugim secie . Rywale doszli nasz zespół na 19:19 i trener Nikola Grbić musiał zareagować wzięciem czasu . To była niespodziewana sytuacja w pojedynku zespołów sportowo z dwóch przeciwległych biegunów.

W trudnych ustawieniach jeszcze bardziej spychali rywali. Huber o taktyce

- Mieliśmy świadomość tego, że drużyna z Macedonii, jeśli pozwoli jej się grać, są niebezpieczni. Grają u siebie, tak naprawdę bez presji i bawią się siatkówką. W drugim secie trochę zluzowaliśmy pewne elementy, przez co grało im się zdecydowanie łatwiej. Potrafili nas dojść na remis w końcówce, ale wzięty czas, a następnie powrót koncentracji pozwolił nam w kolejnych akcjach postawić kropkę nad "i". W pierwszym i trzecim secie mieliśmy kontrolę, a w trudnych ustawieniach dla rywala potrafiliśmy im dostarczyć piłkę, żeby zapracowali na punkt. Oni z kolei się mylili, a my dobrze graliśmy blokiem

I na koniec wróciliśmy właśnie do składu, mocno przemeblowanego po meczach z Czechami i Holandią , jednak dla Hubera - też z racji tego, że w kadrze jest trójka środkowych - znalazło się miejsce w wyjściowym zestawieniu. Zmęczenie na pewno się pojawia, ale nasz siatkarz bardziej sobie ceni łapanie turniejowego rytmu.

- Z mojej perspektywy jest bardzo fajnie. Cieszę się, że przebywam tak długo na boisku, że trener deleguje mnie do gry. Jeśli będzie tak dalej, to tylko będę zadowolony. A jeśli nie, to też będę się cieszył, bo najważniejsze, że jestem w drużynie i z tym facetami odnoszę cenne zwycięstwa oraz mamy szanse na walkę o najważniejsze trofea - podkreślił nowy nabytek Jastrzębskiego Węgla.