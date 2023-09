Nikola Grbić postawił m.in. na krytykowanego do tej pory Kamila Semeniuka czy Norberta Hubera, który pod nieobecność kontuzjowanego Mateusza Bieńka stał się naturalnym partnerem pod siatką dla Jakuba Kochanowskiego. Wybrańcy Serba odwdzięczyli się dobrą grą, a polskim kibicom pozostało czekać na to, co pokażą podczas piątkowego meczu z Holandią, czyli teoretycznie najtrudniejszym rywalem w grupie.