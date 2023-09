Mistrzowie przyjęli bolesne ciosy. Wielki spektakl w boju o półfinał ME siatkarzy

Znamy komplet półfinalistów siatkarskich mistrzostw Europy. Jako ostatni do strefy medalowej awansowali Włosi. Obrońcy tytułu sprzed dwóch lat pokonali w Bari 3:2 reprezentację Holandii. Rywale sprawili im jednak mnóstwo problemów, świetną partię rozegrał Nimir Abdel-Aziz. W dodatku Włosi wygraną okupili kontuzją ważnego zawodnika. W meczu o przepustkę do finału dojdzie do wielkiego hitu, bo na ich drodze staną mistrzowie olimpijscy.