Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 to dla naszej reprezentacji drugie poważne wyzwanie w 2023 roku. W czerwcu i lipcu Polacy rywalizowali w corocznej Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" 23 lipca zdobyli złoty medal na polskiej ziemi (turniej finałowy odbył się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu), pokonując w finale rozgrywek USA 3:1. ME siatkarzy 2023 będą dla Polaków zarazem etapem przygotowań do kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 (turniej odbędzie się w Chinach w dniach 30 września - 8 października).