Takiego imponującego otwarcia potrzebowali "Biało-Czerowni" i wyszli na parkiet centrum sportowego Borisa Trajkovskiego z takim nastawieniem, by od pierwszej piłki realizować nakreślony plan . Czesi, patrząc po rankingu i ich klasie sportowej, byli wręcz skazani na niepowodzenie, ale rolę faworyta zawsze trzeba umieć udowodnić w chwili prawdy, by później nie tłumaczyć się z sensacyjnego rozstrzygnięcia.

Aleksander Śliwka zdradza tajemnicę przygotowań. "Nad tym mocno i drobiazgowo pracowaliśmy"

- Cieszę się przede wszystkim z tego, że mocno i agresywnie weszliśmy w to spotkanie, dzięki czemu od razu narzuciliśmy swój styl gry. Myślę, że to było bardzo ważne, aby z marszu pokazać Czechom, że tutaj nie będzie spadku koncentracji. I od początku chcemy dominować na boisku. Najważniejsze, że to udało się zrobić. Wypracowywaliśmy sobie na tyle duże przewagi w setach, że udawało się je dowozić do końca, mimo coraz lepszej gry przeciwników na dystansie meczu. Cieszymy, że wielu zawodników weszło na boisko i mamy nadzieję, że w tych mistrzostwach, w fazie grupowej, każdy będzie mógł zagrać, pokazać swoje umiejętności i dołożyć cegiełkę do kolejnych zwycięstw reprezentacji Polski - mówił dziennikarzowi Interii jeden z najcenniejszych zawodników w talii serbskiego selekcjonera.