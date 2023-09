- Myślę, że poziom sędziowania w Polsce jest kiepski, ale tutaj to jest naprawdę coś niesamowitego. Powiem szczerze, że w ogóle po raz pierwszy widziałam tych sędziów, bo zazwyczaj byliśmy przyzwyczajeni do pana Juraja Mokrego i tych sędziów, którzy prowadzili mecze w Gdańsku. Jeśli dwa razy z rzędu jest sytuacja taka, że są cztery odbicia, co było zwłaszcza ewidentne w drugim secie, gdy Alen Pajenk dotknął piłkę, później przebił ją Tine Urnaut, a będący od zdarzenia metr lub półtora sędzia tego nie widzi, to naprawdę... Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w półfinale mistrzostw Europy. Miejmy nadzieję, że będzie poprawa, a ci arbitrzy w tym turnieju już nie będą sędziować

~ zdecydowanie ocenił wydarzenia Łukasz Kaczmarek