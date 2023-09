- Nie sądzę, by to był doskonały moment na to, aby cofać się do przeszłości i rozmyślać nad tym, co ma się w pamięci - zaczął kapitan kadry, by następnie nieco bardziej ukontentować pytającego, a samemu "zaryzykować" złość członków tamtej ekipy. - To był dla nas wspaniały turniej. Niektórzy moi koledzy będą na mnie źli za to, co powiem, ale wtedy było nam dużo łatwiej. Nie startowaliśmy z pozycji potężnego faworyta, tylko jako czarny koń. A teraz niemal wszyscy oczekują, że wygramy

~ przyznał nasz atakujący