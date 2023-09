Kibice mogą być spokojni? Polska z Grbiciem lubi półfinały

Teraz jednak to wszystko nie ma większego znaczenia. Ekipa prowadzona przez Grbicia staje bowiem przed wyzwaniem pokonania Słoweńców w półfinale mistrzostw Europy, co w ostatnich latach kompletnie się jej nie udawało. Zarówno w 2021, jak i w 2019 roku Polska właśnie ze Słowenią przegrywała swoją szansę na złoty medal mistrzostw Europy, co z pewnością jest zadrą w sercach fanów.