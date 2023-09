Pierwszym przystankiem reprezentacji Nikoli Grbicia było Skopje, stolica Macedonii Północnej. Na Bałkanach nasze gwiazdy, którym przyszło walczyć w zmaganiach grupy C, spędzili najwięcej czasu. Przebywali tam od 28 sierpnia do 7 września, w tym czasie rozgrywając pięć spotkań - wygrywając wszystkie.

Miejscem rywalizacji była hala sportowa należąca do kompleksu sportowego im. Borisa Trajkovskiego. Obiekt nie należy do najnowocześniejszych, nie przypomina aren, z którymi kibice naszego sportu mają do czynienia w największych polskich miastach, ale nawet nie to było największym problemem. Wszak hala, a nawet samo podłoże na parkiecie, nieco bardziej miękkie, sprzyjało polskim zawodnikom, podobnie jak techniczne rozwiązania, nieprzeszkadzające w grze na najwyższym poziomie.

W Skopje największy problem dotyczył jednak frekwencji. Powody były co najmniej dwa: przekonaliśmy się, że w Macedonii Północnej siatkówka nie jest nadto popularnym sportem, a same mistrzostwa niespecjalnie były reklamowane, o czym świadczyło niewiele miejsc, na które natknęliśmy się w mieście. Być może najlepszym nośnikiem były autobusy, dwukrotnie udało się dostrzec pojazd, który na połowie długości miał sporych rozmiarów baner z siatkarzami i kluczową informacją z rangą i datami wydarzenia.

A druga sprawa to bardzo przeciętna pod względem sportowym obsada tej grupy. Trudno było o szczególne emocje, wszak co najmniej trzech rywali Polaków - bezapelacyjnego lidera - prezentowało się słabiej o kilka klas. W efekcie spośród przyjezdnych najliczniejszą grupę fanów, ale maksymalnie kilkusetosobową, stanowili Polacy, zaś wielotysięczna publika ściągała jedynie na mecze gospodarzy.

W Bari, pod względem frekwencji, wylądowaliśmy już w innym, siatkarskim świecie. W hali Palaflorio mogliśmy się przekonać, że na Półwyspie Apenińskim jest wiele ośrodków, gdzie fani mocno interesują się tym sportem. A Włosi to przecież jedna z największych siatkarskich potęg, obrońcy mistrzowskiego tytułu, prawdziwi multimedaliści.

Tego samego nie dało się powiedzieć o poziomie infrastruktury w hali. Psioczyli wszyscy, dziennikarze, narzekali zawodnicy, a nawet włoski trener Belgów, Emanuele Zanini, który wręcz wstydził się, że tej rangi turniej zawitał do tak nieszczególnej areny, wymieniając kilka innych obiektów w ojczyźnie, stojących na dużo wyższym poziomie. Niemniej koniec końców i tak było nieco lepiej niż to zwiastował pierwszy, treningowy dzień w Palaflorio. Wówczas system klimatyzacji działał tak słabo, jakby w ogóle nie pracował, a temperatura na zewnątrz oscylowała wokół 30 stopni Celsjusza. W rezultacie również do wewnątrz przedarł się gorąc i panowała duchota. W trakcie spotkań czuć już było nieco większy komfort, zauważył to także Zanini, co mogło świadczyć, że przeprowadzone kilka lat temu prace remontowe przyniosły poprawę.

Na pewno zaskakujące w kontekście rozgrywania tam mistrzostw Europy było to, że tylko dolny rząd trybun wyposażony był w plastikowe krzesełka. Na pozostałych poziomach fani siadali po prostu na betonowych podestach. W niczym to jednak nie przeszkadzało im bardzo licznie pojawiać się na spotkaniach, dwa mecze Polaków cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a hala pękała w szwach na spotkaniach Włochów.

Teraz w końcu, już na ostatnim finałowym etapie turnieju, organizatorzy zapewnili obiekt, który od pierwszego spojrzenia na tle poprzednich może imponować. Rywalizacja przeniosła się do Rzymu, a sceną na czterech najlepszych ekip od dzisiaj jest Palazzo dello Sport w "Wiecznym Mieście". Polacy mieli okazję zapoznać się z obiektem już wczoraj. Na zajęciach było dużo śmiechu i luzu, co może zwiastować, że drużyna Nikoli Grbicia bardzo dobrze pod względem mentalnym podejdzie do starcia ze Słowenią o awans do finału i walki o złoty medal.

Tutaj telebimy już nie wiszą po przeciwległych stronach hali, nisko na ścianach, tylko jeden wielki, z ekranami na wszystkie strony, mieści się pod kopułą dachu. Do tego cały obiekt wypełniony jest krzesełkami, a liczba stałych miejsc wynosi 11 200.

Warto także od razu pospieszyć z fantastycznymi doniesieniami, choć pewnie nie dla tych kibiców, również z Polski, którzy jeszcze chcieliby kupić bilety, ale już odbijają się od ścian. Jak przekonują organizatorzy, to oznacza jedno - hala wyprzedała się do ostatniego miejsca i już na półfinałach, czyli starciu Polaków ze Słoweńcami oraz Włochów z Francuzami w Palazzo dello Sport, która jeszcze do 2018 roku nosiła też drugą nazwę PalaLottomatica, zasiądzie komplet publiczności. I tak samo ma być w sobotę, gdy najpierw poznamy lepszego w pojedynku o trzecie miejsce, a daniem wieczoru i całych mistrzostw będzie starcie dzisiejszych zwycięzców o złoto mistrzostw Europy.

Artur Gac, Rzym