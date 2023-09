Jakub Kochanowski ujawnia kulisy finału ME. "Wtedy zszedł stres"

Podopieczni Nikoli Grbicia w sobotę (16.09) mieli okazję zrewanżować się reprezentacji Włoch za przegrany finał przed własną publicznością na mistrzostwach świata 2022. Tym razem role się odwróciły i to "Biało-Czerwoni" po czternastu latach święcili tryumf na ME, rozbijając gospodarzy 3:0. Po ostatniej akcji meczu siatkarze oszaleli ze szczęścia na parkiecie. Nie zabrakło również wzruszających momentów w hali z udziałem naszego szkoleniowca, który po spotkaniu padł w ramiona rodziny.

Po powrocie naszych Orłów do Polski, jeden z bohaterów rozgrywek - Jakub Kochanowski w rozmowie z mediami zdradził, jakie obrazki z tej imprezy najbardziej zapadły mu w pamięci. Co ciekawe, 26-latek najbardziej zwrócił uwagę na postawę publiczności na trybunach w meczu o złoto.

"Najbardziej zapamiętam to, jak na przestrzeni całego finałowego spotkania, kibice włoscy, którzy przyszli bardzo licznie - bo tam było jakoś 12 tysięcy osób na trybunach - kibicowali coraz ciszej, coraz ciszej, ... Już tylko pod koniec się trochę ożywili, wtedy kiedy nas włoski zespół w tym trzecim secie trochę postraszył . A tak to w pewnym momencie spotkania zrobiło się naprawdę bardzo cicho" - zaznaczył środkowy reprezentacji.

Nikola Grbić: Wiedziałem, że możemy wygrać, ale nie spodziewałem się, że będzie to 3:0. WIDEO

Jakub Kochanowski bez ogródek po finale ME: "Wiedzieliśmy, że możemy rywalizować z każdym"

"Biało-Czerwoni" po sukcesie w Lidze Narodów przystąpili do kolejnych zmagań jako jedni z faworytów do wygrania całej imprezy. Podopieczny Grbicia wyjawił w wywiadzie dla "Faktu", że medal w Rzymie był kolejnym spełnionym marzeniem. "Kochan" zaznaczył, że na swojej liście ma jeszcze krążek z igrzysk olimpijskich. "Marzenie zostało odhaczone. Lista rzeczy, które udało się zrealizować, jest coraz większa . Teraz można się skupić na realizacji największego z marzeń, czyli zwycięstwa w IO" - mówił 26-latek.

"W starciu z Włochami istotny był dobry początek pierwszego seta. Wtedy zszedł z nas stres. Wywarliśmy bardzo dużą presję na rywalach. Co do meczu ze Słoweńcami to jest zawsze niewygodny dla nas rywal, dlatego dobrze, że ich też udało się po drodze pokonać" - stwierdził Kochanowski.