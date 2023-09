Siatkarska reprezentacja, czy piłkarska kadra? Aleksander Śliwka spieszy z odpowiedzią

Przyczynkiem do rozmowy, z biegiem której wywołany został temat futbolu, było pytanie o pamiętny obrazek z finału Ligi Narodów, gdy Bartosz Kurek bez mała siłą wyciągnął 28-latka do odebrania pucharu. To naturalnie wznieciło kwestię liderowania w kadrze i tego, że to właśnie Śliwka jest jednym z wiodących siatkarzy w kadrowej hierarchii, a także jednym z jej nieformalnych kapitanów. Tym pierwszym, przypomnijmy, jest właśnie Kurek.